Amici 21: entra Gio Montana, lo sfogo di Albe

Durante il daytime di Amici di oggi Anna Pettinelli incontra un ragazzo che ha ascoltato durante i casting, Gio Montana.

Albe e Crytical, i due allievi della professoressa, seguono l’incontro guardandolo dal monitor in casetta.

Gio è nato a Milano e fa il cameriere in un bar. Il giovane racconta che cerca di ricavarsi tanto tempo per coltivare la sua passione.

Con le sue sole forze e senza una casa discografica, Gio Montana ha realizzato un disco d’oro con un brano intitolato Sole a mezzanotte.

La professoressa dopo aver ascoltato il pezzo non ha dubbi e chiede a Gio di aprire una scatolina: dentro c’è la maglia del serale di Amici.

Il ragazzo non può trattenere la gioia. Albe commenta “So chi è, per me non è sconosciuto al 100%“.

Lo sfogo di Albe ad Amici 21

Subito dopo Anna Pettinelli chiede di incontrare di nuovo il cantante di Mille voci per parlargli.

Il ragazzo ribadisce di aver trovato il focus, di non sentirsi l’ultimo degli allievi e di essere ancora il ragazzo dei casting.

Nonostante ciò fa fatica a far capire chi è davvero e non vuole giocarsi il posto nella scuola di Amici per questo.

Albe si rammarica che nel talent sia emersa la sua indisciplina e non le sue qualità, ha anche smesso di mangiare per la tristezza.

Di fronte al suo sfogo Anna Pettinelli si rivolge a lui con dolcezza: “Ti rendi conto di che opportunità meravigliosa di farti conoscere è questa“.

Purtroppo, se la prossima volta che l’allievo si esibirà non convincerà l’insegnante, dovrà lasciare immediatamente la scuola.