FantaAmici 2022: Come ottenere punti e regolamento

Stasera si aprirà il sipario del Serale di Amici 21 e quest’anno ad accompagnare le sfide di canto e di ballo ci sarò anche una che possiamo giocare anche noi dal divano: il FantaAmici 2022.

Come funziona:

Il FantaAmici è un gioco manageriale: componi la tua squadra, formata obbligatoriamente da 5 alunni e 1 professore. Avrai a disposizione 1000 monete per poterli acquistare. Ogni componente della squadra avrà una quotazione che indicherà il prezzo di acquisto.

Le tue squadre guadagneranno punti in base al comportamento di coloro che saranno selezionati in “casetta”, per tutto il tempo della durata di Amici. I punteggi assegnati agli allievi ed ai professori saranno limitati alle trasmissioni televisive delle puntate del serale e all’utilizzo dei loro canali social. Non verranno considerati invece i daytime, ciò che succede in settimana e le anticipazioni.

Ad influenzare l’andamento del gioco, è chiamato a partecipare il giocatore stesso: con una serie di minigiochi sarà possibile ottenere punti bonus e scalare la classifica. Punti aggiuntivi saranno anche dati grazie a quello che scrivete su Twitter e ai vostri video TikTok dedicati al FantaAmici.

Come prendere punti FantaAmici:

Come era stato anche il Fanta Sanremo, i comportamenti dei concorrenti e dei professori durante la messa in onda potranno regalare ai giocatori che li hanno in squadra punti Bonus (da 10 a 300) e punti di Malus (da -10 a -75). I punteggi più alti sono dati dalla vittoria, ovviamente, ma anche da L’allievo/a o professore che BACIA MARIA sulle labbra, il duetto con Jerry Scotti, un allievo/a che si autoelimina per salvarne un altro durante la puntata, il Professore che esibisce un cartello con l’#fantaamici o il Professore che mostra in puntata la sua squadra del FantaAmici.

Tra le cose che faranno perdere più punti, invece, se l’allievo che viene cacciato da Maria o un insulto alla conduttrice, un duetto con Al Bano (perché?! ndr); ancora l’allievo che abbandona lo studio di sua volontà o un Professore che riceve un rimprovero da Maria.

