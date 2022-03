The Crown 6: Netflix cerca giovani attori per i ruoli di William e Harry

Come già vi avevamo anticipato la sesta stagione di The Crown sarà anche l’ultima. Netflix ha già scelto l’interprete di Diana ovvero Elizabeth Debicki. Pochi giorni fa la produzione ha aperto invece i casting per i ruoli dei giovani Harry e William. Ecco quali sono le caratteristiche richieste

Ragazzi, è arrivato quel momento, scrive Kate Bone (tra i responsabili del casting di The Crown ndr). Cerchiamo Harry e William per la stagione 6 e sarà un’opportunità incredibile. Per favore aiutaci a diffondere il passaparola. Leggendo il post scopriamo che il cast è aperto a ragazzi tra i 16 e i 21 anni e che deve esserci una significativa somiglianza. Ci sono anche due fotografie rappresentative.

Scopriamo anche che il cast inizierà a girare a fine agosto 2022. La produzione non richiede precedenti esperienze di recitazione. Siamo esperti nel dare il massimo supporto e formazione ai giovani attori e alle loro famiglie durante lo sviluppo della loro indole creativa, leggiamo. Alla fine dell’annuncio, che vi riportiamo sotto, ci sono le modalità di iscrizione e le scadenze: la ricerca sarà aperta per i prossimi due mesi.

Ecco l’annuncio:

Its that time folks…Prince William & Harry – Season 6. This is an incredible opportunity! Please help us spread the word… pic.twitter.com/nFMSkUdsex — Kate Bone (@KateBoneCasting) March 17, 2022