Amici 21: Albe e Serena stanno insieme? Le parole del cantante

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5 Albe e Serena sono al settimo cielo e cominciano a realizzare quello che sta succedendo tra loro due.

Nelle immagini appena trasmesse si vedono il cantante di Mille voci e la ballerina condividere tanti momenti insieme in casetta con evidente complicità e armonia.

Albe e Serena stanno insieme?

Serena si confida con gli altri confessando di stare molto bene con lui e che è come se lo conoscesse già da tanto tempo. Subito dopo i primi momenti gelosia. La ballerina deve esercitarsi con Mattia e la coreografia prevede un bacio: Albe sembra infastidito e pensoso.

Alla fine della giornata i due ragazzi si confrontano. Albe si è accorto che Serena è diventato per lui una sorta di terapia che lo tranquilizza al pari della musica, quella che pensava sarebbe stata la sua unica occupazione nella scuola di Amici.

“Mi sono accorto oggi che oltre alla musica qua non c’era nulla che mi faceva stare bene. Nel senso, se volevo un attimo stare bene mi provavo i pezzi e mi tranquillizzavo, cioè proprio una cosa terapeutica. Adesso la stessa cosa è con te. Cioé proprio mi dai tranquillità, mi dai serenità. Mi piace averti, oltre a quello che c’è, mi piace averti proprio come amica, capito? In un rapporto come il nostro che si evolverà a suo tempo voglio che di base ci sia una forte amicizia e dopo anche altro. Tipo oggi che ti ho fatto pane e marmellata ero felice”.

Subito dopo questo discorso, vengono mostrate immagini in cui i due allievi di Amici sono ancora più vicini e si scambiano un bacio.

“Domani nella pausa vengo a salutarti, faccio un po’ di solfeggio un po’ di cose e vengo da te” conclude Albe mentre accarezza la ballerina.