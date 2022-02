Amici 21: audio e testo dell’inedito Io volevo solo te di LDA

Io volevo solo te è il titolo del nuovo inedito presentato dall’allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, LDA.

Il brano è stato eseguito per la prima volta nel corso della nuova gara inediti giudicata da Michele Bravi.

Il pezzo parla di una storia d’amore realmente vissuta da Luca, fatta di promesse e progetti che non sono stati poi mantenuti.

La bravura dell’allievo ha colpito molto il giudice d’eccezione che gli ha consigliato di usare di più il linguaggio del corpo.

Ascolta qui l’inedito di LDA

Testo Io volevo solo te di LDA

Ma se proprio devi andare

dammi almeno una risposta

che soddisfi la domanda

e che chiuda la mia bocca

io vorrei dimenticare

tutte le nostre promesse

che ora non puoi mantenere

se di noi non resta niente

Lo sappiamo già che

questo non tornerà

sulla sabbia poi

una scritta che si cancellerà

Lo sai volevo solo te

ma quando parlo già lo sai

che il cuore l’hai spezzato ormai

tutto ciò che voglio non vuoi

ti sogno vicino sai

ma so che invece non ci sei

perché non mi cerchi mai

no mai

Lo sai volevo solo te

ma quando parlo già lo sai

che il cuore l’hai spezzato ormai

Vi piace questo nuovo inedito di LDA?