Amici 21- nuovo provvedimento disciplinare, LDA punito, cosa accadrà ad Albe?

Nel daytime di Amici 21 di oggi, i ragazzi affrontano un nuovo provvedimento disciplinare per via del disordine nelle loro camere.

Maria De Filippi convoca i professori e tutti i ragazzi in studio, tranne il nuovo arrivato Cristiano.

Una volta lì, mostra un filmato in cui sono evidenti le condizioni di tutte le camere, dove vige un grande caos.

La conduttrice richiama in studio un ragazzo che poco prima si è esibito per i casting. Si chiama Federico e per vivere e pagare i costi della sua passione, la musica, fa il postino.

La sua storia fatta di sacrifici è la conferma, come rimarcano i professori, di quanto valga l’opportunità nella scuola di Amici per i suoi allievi il cui comportamento è inaccettabile.

Rudy Zerbi si ritiene addolorato e umiliato da quanto ha visto. Per quello che riguarda LDA, dovrà pulire la casetta per una settimana intera, occupandosi anche del disordine degli altri.

Per la Cuccarini e la Pettinelli è giusto che il lavoro venga ripartito con gli altri due ragazzi che condividono la stanza con Luca, vale a dire Alex e Albe.

LDA accetta la punizione ma sottolinea di non essere lui la causa del cattivo stato in cui si trova la sua stanza. Per Zerbi questo non conta: è colpevole quanto gli altri.

Alex, rispetto a Luca, rimane molto più fermo nel ribadire che non è lui il diretto responsabile di quel disordine.

A quel punto, ascoltati i due ragazzi, almeno per quanto riguarda la camera arancione, il principale imputato rimane Albe.

“Quelle cose sono tue, Alberto?”, chiede Anna riferendosi a dei calzini sporchi abbandonati sul pavimento.

In definitiva, una punizione molto severa potrebbe toccare presto al cantante di Mille voci e di Così bello.

Secondo voi cosa succederà nella scuola di Amici con questo nuovo provvedimento?