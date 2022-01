Sissi: anticipazioni della terza puntata dell’11 gennaio

La terza puntata della serie tv Sissi, realizzata per la tv tedesca RTL, va in onda con gli ultimi due episodi della prima stagione, martedì 11 gennaio in prima serata su Canale 5.

L’opera è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider, che in questa rilettura è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz.

Sissi: le anticipazioni della terza puntata

V EPISODIO

Franz parte per la Lombardia e Sissi si prende cura dei feriti

Franz sopravvive a un attentato. Il Conte Grünne, interrogando l’esecutore scopre che l’atto terroristico è stato commissionato da un ungherese: ovvero da Lajos, il protettore di Fanny, che avverte di fuggire lontano. Franz, intanto, parte per la Lombardia deciso a soffocare le insurrezioni. Sissi, invece, si prende cura dei feriti che tornano dal fronte. Nell’ospedale allestito a Laxenburg arriva anche il Conte Grünne. Sissi apprende così che a Milano l’esercito austriaco sta soccombendo e che l’Ungheria potrebbe approfittare della situazione per insorgere nuovamente. L’Imperatrice decide di raggiungere il Kaiser per consegnargli una lettera del Conte Andrassy, ma Franz non è disponibile a trattare. Anzi, accortosi che Sissi è di nuovo incinta la accusa di avere una relazione con Grünne.

VI EPISODIO

Una tragedia colpisce la coppia: Sissi sprofonda nello sconforto, Franz si chiude in sé stesso

Franz accetta l’intercessione di Elisabetta in favore dell’Ungheria e prepara un viaggio a Buda con moglie e figlie, per distendere i rapporti con la nazione più importante dell’impero e, lì, incontrare il Conte Andrassy. A Buda le questioni politiche hanno un buon esito, salvo un nuovo tentativo di attentato al Kaiser, che viene sventato. È Lajos, l’autore, che questa volta viene ucciso da Andrassy. Grünne, però, nota un pendaglio al collo dell’attentatore: lo stesso indossato da Fanny e comprende il legame tra i due. Ma una tragedia distrae tutti da questo dettaglio: la piccola Sophie, la secondogenita di Sissi e Franz, si ammalata e muore. Sisi precipita nella disperazione e Franz si chiude in un dolente e cupo silenzio. Nel frattempo, Fanny viene arrestata e condannata a morte. L’Imperatrice le parla in carcere un’ultima volta e poi assiste impotente alla sua impiccagione.