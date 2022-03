Bla Bla Baby: il trailer del film con Alessandro Preziosi

Capire improvvisamente il linguaggio dei bambini piccoli? È quello che succede al protagonista di Bla Bla Baby, il nuovo divertente film per tutta la famiglia prodotto da Rai Cinema che uscirà in sala a partire dal 7 aprile.

Diretto da Fausto Brizzi, il film vede nel cast Alessandro Preziosi e Matilde Gioli nei panni dei protagonisti. Accanto a loro anche Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi.

In attesa di vedere il film al cinema vi lasciamo con il trailer di Bla Bla Baby che è stato appena condiviso online.

La trama del film

Luca è costretto a quarantacinque anni a lavorare in un asilo nido aziendale, dopo una vita a inseguire il successo senza alcun risultato. Con lui le colleghe Celeste e Doriana.

I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e l’impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini, incapaci di parlare.

O almeno così, fino al giorno in cui Luca, a casa dell’amico e scienziato Ivano, mangia un omogeneizzato alla platessa “contaminato” e appena ritirato dal commercio. Il giorno dopo, tornato all’asilo dopo una notte insonne, le voci incomprensibili dei bambini diventano per Luca parole di senso compiuto: con suo grande stupore, li sente parlare…

Non è la prima volta che il cinema gioca con il linguaggio dei bambini. Bla Bla Baby rientra infatti in quel filone per famiglie in cui i piccoli sono protagonisti di avventure inverosimili ma divertenti. Ci riferiamo ovviamente a Senti chi parla e Senti chi parla due, ma anche Tre scapoli e un bebè, Un genio in pannolino e molto incinta.