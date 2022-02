Amici 21: John Erik, Aisha, Serena e Albe sono al serale

Nella nuova puntata di Amici 21, trasmessa oggi su Canale 5, sono consegnate altre quattro maglie per il serale.

Dopo Sissi, Michele, Alex e Carola ad aggiudicarsela in questo nuovo appuntamento pomeridiano sono John Erik, Aisha, Serena e Albe.

Ecco perché i quattro allievi sono al serale

John Erik è primo nella classifica complessiva ballo dopo la gara “La mia specialità” e la maestra Veronica Peparini decide di mandarlo direttamente alla fase finale di Amici. Nel ballerino, entrato solo da poche settimane nella scuola, la maestra trova che ci sia qualcosa di molto speciale e che gli sia bastato questo breve periodo per dimostrarlo.

Anche la professoressa Lorella Cuccarini non ha dubbi sulla sua allieva e dopo aver visto le valutazioni di tutte le classifiche ha deciso che Aisha può indossare la maglia dorata e andare direttamente al Serale.

È il turno di Serena che sulle note di Alejandro di Lady Gaga si esibisce di fronte al maestro Raimondo Todaro. Grazie ai tanti progressi fatti finora dalla ballerina, anche Serena può indossare la sua maglia dorata!

Subito dopo Albe canta sotto gli occhi attenti della prof Pettinelli il suo nuovo inedito Giravolte. La professoressa non ha dubbi: Albe è prontissimo per il serale perché secondo lei è stato capace di superare un momento davvero buio e ritiene che i suoi risultati in termini di streaming con il nuovo pezzo siano più che soddisfacenti.

Niente da fare, per il momento, sia per Luigi sia per LDA che secondo Zerbi non hanno ancora realizzato un’esibizione talmente valida da fargli meritare l’accesso al serale di Amici.

Continuano la loro corsa anche Gio Montana, Christian, Alice, Nunzio, Leonardo, Crytical e Calma.

Siete d’accordo con le 4 ammissioni di oggi?