Amici 20: ecco quali concorrenti si sarebbero presentati ai casting

Come sappiamo, il daytime di Amici dovrebbe tornare ad essere trasmesso su Canale 5, come avviene d’altra parte per lo speciale del sabato e anche per la fase serale.





Intanto, i casting per iscriversi alla ventesima edizione del talent sono ufficialmente aperti dallo scorso aprile e sono trapelati anche i primi nomi già noti che stanno partecipando alle audizioni. Nomi che per il momento, va detto, restano dei semplici rumors non confermati. Ecco dunque i talenti già famosi che, secondo Allmusicitalia, si sarebbero presentati (ogni condizionale è d’obbligo!) alle selezioni di Amici.

Tra di loro troviamo, la cantante 21enne Margherita Principi che ha partecipato a X Factor nel 2015. In quell’anno venne scelta da Skin insieme ad Eleonora Anania e Enrica Tara per la squadra delle Under donne. Ecco la nostra videointervista!

Poi c’è Shari Noioso che a soli 18 anni vanta nella sua carriera alcuni importanti eventi come la partecipazione a Tù si que vales a cui ha fatto seguito un tour con Il Volo e, nel 2019, la firma del contratto con Warner Music Italia. Shari è anche la voce che troviamo nel duetto con Benji & Fede sulle note del singolo Sale. Lo scorso anno, inoltre, ha sfiorato il palco di Sanremo con il brano Stella (categoria Nuove proposte).

Ai casting di Amici 20 troviamo anche Edoardo Brogi, conosciuto per aver partecipato nel 2019 al Contest Coca Cola Future Legend nella squadra di Irama e per aver vinto, guadagnandosi così la possibilità di cantare nel Capodanno di Canale 5. Ascolta qui il suo ultimo singolo, intitolato E’ la notte! Edoardo la redazione di Ginger l’aveva già intervistato in questa occasione.

Per il momento, chiude la lista di volti già noti e che probabilmente ritroveremo ad Amici 20, Rita Bellanza. L’artista è conosciuta al grande pubblico per aver partecipato all’undicesima edizione di X Factor, nel 2017.

Uscita dal talent show, Rita ha pubblicato un singolo scritto da Levante. Recentemente è tornata ad incidere duettando nell’ultimo album di Marco Masini sulle note del brano Tra la pace e l’inferno.