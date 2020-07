PS5: sarà retrocompatibile con i giochi delle vecchie Playstation

La notizia è una di quelle da far perdere la testa ai videogiocatori più incalliti. Secondo un’interessantissima indiscrezione resa nota nelle ultime ore, la PS5 potrebbe essere retrocompatibile con la maggior parte dei giochi della Playstation 3, 2 fino ad arrivare alla primissima console Sony! Ne siamo sicuri: sono ancora molte le sorprese che ci riserverà la console di nuove generazione in uscita entro fine 2020. Ma come sarà possibile una retrocompatibilità tanto sviluppata? Il segreto è nel cloud.





PS5: LA POTENZA DEL DIGITALE

Non dobbiamo sorprenderci dell’indiscrezione resa nota nelle ultime ore riguardo la retrocompatibilità della PS5 con le console Sony di vecchia generazione. Come leggiamo da Wired, l’intenzione è quella di lavorare sempre più sul sistema digitale, abbandonando a poco a poco il supporto fisico su disco. La Playstation 5 avrà una sua versione basata unicamente sul digitale, poiché mancherà di un lettore blu ray. Su tale versione potremo quindi scaricare e giocare ai vari titoli salvandoli direttamente sulla memoria dal network. Ufficiale la retrocompatibilità con la PS4. Non dovremo inserire blu ray, DVD, oppure lettori CD, in quanto potremo riprodurre i giochi direttamente dal sistema cloud.

IL DIAGRAMMA RESO NOTO SU TWITTER

L’utente Renka_schedule ha reso noto su Twitter un diagramma rappresentante un brevetto associato a Sony. La mappatura in questione ci mostra che i giochi PS1, PS2 e PS3 saranno depositati digitalmente sui server e messi in emulazione, tramite una macchina virtuale. Gli utenti avranno accesso al contenuto PS5, collegandosi all’apposito servizio. Più o meno stiamo parlando di un format simile a Google Stadia funzionante interamente in streaming.

MA SARA’ TUTTO VERO?

Tuttavia, esistono possibilità reali che tutto ciò avvenga realmente? Beh, diciamo di sì: al giorno d’oggi è tranquillamente possibile emulare titoli PS2 (ma non solo) su PS4 tramite il servizio Playstation Now, quindi l’ipotesi non è così improbabile. Bisognerà capire se questa possibilità rimarrà integrato al sistema di servizio PS Now, oppure sarà un’aggiunta da acquistare a parte.

Per altre novità sulla PS5 continuate a seguirci!