È la notte di Edoardo Brogi: audio, testo e significato

Ha conquistato tutti con la sua voce e la sua presenza tanto da vincere la prima edizione del Coca Cola Future Legend nella squadra capitata da Irama, Edoardo Brogi pubblica venerdì 10 aprile un nuovo brano per Warner Music: È la notte.

Intervista ad Irama ed Edoardo Brogi, vincitore di Coca Cola Future Legend

Si tratta di una canzone che nasce da spunti di vita vissuta e dal quotidiano, comunicando sempre la pura e semplice verità che attraverso la musica prende forma.

“La notte per ognuno di noi rappresenta infatti un momento particolare, quasi magico, un momento per riflettere per fare un bilancio sulla giornata trascorsa. Di notte tutto prende un` altra forma e anche l` amore e la rabbia, argomenti cardine di questa canzone, proprio di notte si manifestano ancora più forti ed intensi”.

Testo

È sbagliato quello che sento

piove cenere sul cemento

è la notte che mi fotte

strade vuote mani rotte

Ti ricordi quello che ho dentro

tu sei l’unica non mi sbaglio

ma è la notte che ci fotte

mani vuote strade rotte

Quanto tempo è passato ora

indaco negli occhi e l’aurora

non arriva mai

è tardi se vai

resta qui con me

dimmi perché sei

sola

Ma tu mi uccidi così ballando lento

e ti muovi piano col ritmo

della notte che ci fotte

labbra rosse foto mosse

Quanto tempo è passato ora

indaco negli occhi e l’aurora

non arriva mai

è tardi se vai

resta qui con me

dimmi perché sei

sola

E mi manca il respiro

e mi manchi tu come il vento

Quanto tempo è passato ora

indaco negli occhi e l’aurora

non arriva mai

è tardi se vai

resta qui con me

dimmi perché sei

sola