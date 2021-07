Giulia e Sangiovanni ospiti della nuova edizione di C’è posta per te

Giulia e Sangiovanni presto ospiti di C’è posta per te. Si tratta di un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi secondo cui, nelle registrazioni della nuova edizione che sono appena iniziate, Maria De Filippi avrebbe voluto a tutti i costi la coppia di artisti come ospite.

Ma non è tutto perché Giulia è stata avvistata anche negli studi di Tu si que vales al posto di Belen. La soubrette argentina, infatti, ha da poco dato alla luce la secondogenita Luna Marì. Per questo motivo non sarà presente nelle prime puntate della prossima edizione del talent show.

Giulia e Sangiovanni: la timeline dopo Amici

Dopo la finale e l’instore a Roma con cui è stato impegnato il cantante, Giulia e Sangiovanni si sono subito incontrati di nuovo.

Appena dopo la vittoria ad Amici, come sappiamo, la ballerina è tornata a trovare i suoi insegnanti nell’accademia di danza a Roma dove studia da quando aveva tre anni e dove, nel frattempo, si è appena diplomata.

L’incontro con il suo amato è avvenuto, invece, dopo che Sangiovanni ha concluso l’instore per il suo disco nella capitale e dopo che Giulia è stata ospite negli Studi Elios di Uomini e Donne con Rudy Zerbi. Il video della reunion, in quell’occasione, l’ha girato Raffaella Mennoia, autrice del dating show e anche di Amici.

Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, quella stessa sera Giulia e Sangiovanni avrebbero cenato insieme. E per giunta in compagnia di Maria De Filippi e Deddy!

In seguito, i due ragazzi sono stati avvistati sulla spiaggia di Fregene, vicino Roma, per un servizio fotografico per Vanity Fair. Pochi giorni fa, infine, il cantante si è confessato in un’intervista rilasciata a Big e ha parlato di una possibile convivenza con la ragazza.