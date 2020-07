Elite 4: Manu Rios, Carla Diaz e altri due nuovi personaggi nel cast!

I copioni di Elite 4 hanno già raggiunti il cast della serie Netflix (scopri i dettagli qui). Circa un mese fa c’erano state indiscrezioni su alcune new entry nel cast e oggi abbiamo l’annuncio ufficiale di quattro nuovi personaggi. Ecco qualche dettaglio in più!

Benvenuti nella famiglia di Elite, è la breve didascalia che accompagna l’annuncio delle new entry. Ci sono poi quattro nomi: Manu Rios, Carla Diaz, Martina Cariddi e Pol Granch. Questi quattro nomi avranno il difficile compito di “sostituire” o almeno provare a sostituire alcuni dei personaggi che non ci saranno più. Carla, Lu, Valerio, Nadia e Polo infatti hanno detto per sempre addio alla serie Netflix che per molti è stata un trampolino di lancio. Sicuramente per il pubblico saranno mancanze importanti perchè hanno sostenuto la trama per tre intere stagioni. Staremo a vedere cosa porteranno di nuovo queste new entry.

Nel video che accompagnava l’annuncio dell’arrivo dei copioni il cast aveva dato qualche piccola anticipazione. Ander diceva che già dalle prime pagine sembra avere un buon ritmo e invita il pubblico a prepararsi perchè sarà molto interessante. Cayetana infonde ancora più curiosità affermando che vorrebbe poter vedere le facce dei fan quando lo vedranno, perchè resteranno di stucco.

Il cast ci informava che ci saranno un sacco di novità anche difficile da immaginare. Samuel afferma di essere già dipendente da questa nuova stagione e di aver voglia di condividerlo con il pubblico sullo schermo. Omar è criptico: Non saprei da dove cominciare a raccontare. Sappiamo con certezza che finalmente il fratello di Nadia si unirà agli altri alla scuola de Las Encinas per il resto dobbiamo aspettare!

Ecco l’annuncio dei nuovi personaggi di Elite 4: