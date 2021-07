Giulia Stabile a Tu Si Que Vales: ecco il possibile ruolo (Foto)

Cosa farà Giulia Stabile nel cast di Tu Si Que Vales? A svelarlo alcuni fan presenti nelle registrazioni del programma che si stanno tenendo in questi giorni. Da ciò che è emerso la ballerina non sostituirà Belen Rodriguez (come invece sostenevano le prime indiscrezioni). La show girl argentina è tornata infatti alla conduzione del talent subito dopo aver dato alla luce la piccola Luna Marì.

Anzi, le foto che sono state rese pubbliche dai presenti negli studi Elios hanno mostrato grande intesa e sintonia tra la storica conduttrice e Giulia.

Cosa farà dunque la vincitrice di Amici? Secondo le persone presenti la ragazza è coinvolta sia nella conduzione stessa, affiancando così Belen, sia dietro le quinte dove sarebbe incaricata a parlare con i concorrenti. Giulia, inoltre, intratterrebbe il pubblico con degli sketch divertenti, avvalendosi della sua naturale simpatia e di quella innata comicità che ormai tutti conosciamo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da giugiu (@giuliastabilemysun)

Giulia Stabile professionista della prossima edizione di Amici?

La risposta sembrerebbe essere proprio di sì. La ballerina, in questo periodo, sta partecipando anche ai casting per la selezione di nuovi talenti. A informarci è il ballerino Marcello Sacchetta, via Instagram Stories, che la definisce”un’assistente speciale”.

Basandoci solo su ciò, tuttavia, non possiamo ancora sapere se ballerina è una semplice ospite o se davvero sta supportando gli altri professionisti nella selezione.

La conferma che Giulia è entrata a far parte del corpo di ballo di Amici, invece, sarebbe arrivata da lei stessa. La vincitrice della scorsa edizione lo avrebbe confermato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair insieme a Sangiovanni (che nel frattempo sta registrando il nuovo album e un nuovo remix di Malibù con un misterioso featuring). Cosa ne pensate della partecipazione di Giulia Stabile nel cast di Tu Si Que Vales?