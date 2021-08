Amici: Alessandro Cavallo lavorerà in una prestigiosa Accademia in Svizzera

Dopo la fine di Amici il ballerino Alessandro Cavallo ha fatto la sua scelta su quale percorso intraprendere. Il bravissimo danzatore di origini pugliesi ha ricevuto altre due proposte ma alla fine lavorerà con una delle più prestigiose accademie di danza contemporanea.

Si tratta della Bejart Ballet di Losanna, ecco il contenuto del post condiviso da Alessandro sui social per far sapere a tutti i suoi fedeli follower del nuovo impegno lavorativo.

Toccare il cielo con un dito capita, a me è successo. Sono stato cresciuto dai miei genitori con poche regole: essere sempre perbene, mettercela tutta e soprattutto “perseverare” cosa non diabolica ma anzi fondamentale. Oggi sono davvero felice perché si è avverato il mio sogno. Sono entrato nella compagnia internazionale che da sempre per me ha rappresentato “il luogo dove vorresti essere”. Grazie Bejart ballet per aver creduto in me, io ce la metterò tutta per essere alla vostra altezza!

Chi è il ballerino Alessandro Cavallo, tutta la sua biografia prima di Amici

Alessandro nasce a Brindisi nel 2000 e inizia presto a studiare danza nella sua città presso l’Accademia Tersicore.

Si diploma presso la Fondazione Marika Besobrasova ed è poi ammesso al 7° corso dell’Accademia del Teatro alla Scala di Milano. In Accademia studia tecnica classica, repertorio e danza contemporanea.

Giovanissimo, nel 2015, è scelto come stagista per due mesi all’ Opera di Bordeaux e nel 2016 vince una borsa di studio per l’IB stage di Barcellona.

Nel 2016, con l’Accademia del Teatro alla Scala, interpreta il ruolo principale del Principe nella Cenerentola con le coreografie di Frederic Olivierì, per una tournée in prestigiosi teatri come il Carlo Felice di Genova, il Piccolo Strehler di Milano, e nel 2017 nel Teatro alla Scala di Milano.

Prima di approdare ad Amici, nel settembre 2019 entra nell’organico del Balletto del Sud diretto da Fredy Franzutti, danzando su ruoli solistici e principali.

