Amici 20 – La Classe: allievi e novità della fase pomeridiana

Oggi pomeriggio su Canale 5 è iniziata l’edizione numero 20 di Amici. Il talent show più famoso d’Italia promette sin da subito molte novità, a partire dai docenti: Lorella Cuccarini per il ballo e Arisa per il canto.

Ospiti della prima puntata, presenti in studio: Alessandra Amoroso, Andreas Muller, Alessio Gaudino, Elena D’Amario, Elodie Patrizi, Gabriele Esposito, Diana Del Bufalo, Gaia Gozzi, Giulia Pauselli, Riki, Umberto Gaudino, Irama, Annalisa Scarrone e Giordana Angi. In collegamento anche Emma Marrone proprio dagli studi di X Factor dove lei è giudice.

20 anni di Amici, 20 anni di noi 💙 #Amici20 pic.twitter.com/ttDVHE0zFF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 14, 2020

Le novità del pomeridiano

Una volta entrati all’interno degli studi Elios di Roma i concorrenti di Amici non potranno più uscire. I ragazzi dovranno sottoporsi costantemente a tamponi molecolari per preservare la sicurezza degli altri allievi e del cast. Come per il cast del Grande Fratello, i ballerini e i cantanti si sono dovuti sottoporre a un periodo di isolamento preventivo.

I ragazzi dovranno provvedere anche a cucinare i pasti e alle pulizie delle casette, non potendo entrare nei locali del personale esterno.

Proprio per non venire meno alla sicurezza generale, non saranno più presenti le sfide esterne. Gli allievi quindi si sottoporranno a un esame ogni settimana per continuare la permanenza nella scuola. Tutti contro tutti e niente squadre!

Novità anche per quanto riguarda gli appuntamenti televisivi del daytime. Gli appuntamenti quotidiani andranno in onda alle 19:00, dal lunedì al venerdì su Italia 1. Lo speciale di ogni sabato resta invece confermato alle 14:10 su Canale 5.

Ecco i nomi dei giovani talenti di Amici 20. Cliccando sui loro nomi potrete leggere tutte le curiosità su di loro!

Evandro

Leonardo La Macchia

Arianna Gianfelici

Giulio Mosca

Sangiovanni

Aka7even

Samuele Barbetta

Esa Abrate

Rosa Di Grazia

Federica La Rocca

Martina Miliddi

Raffaele Renda