Il 14 novembre 2020 è ufficialmente iniziato Amici 20! Fra i concorrenti c’è anche il ballerino Riccardo Guarnaccia. Su Ginger Generation trovate le curiosità sul nuovo concorrente!

Chi è Riccardo Guarnaccia: le curiosità sul nuovo ballerino di Amici

Il nuovo ballerino ha 19 anni e vive a Misterbianco, un comune in provincia di Catania e ha convinto i professori della scuola, compresa Lorella Cuccarini, per la bellezza del suo movimento.

Si definisce un tipo tenace che scavalca gli ostacoli ma anche una persona molto introversa. Dice infatti che non è molto abile nell’esprimere ciò che pensa con le parole. Proprio per questo sceglie, una volta ottenuto il banco, di sedersi al posto di Riki che lo ha aiutato molto nella vita, proprio con la sua musica.

E quando la prof Lorella Cuccarini dice “assolutamente Sì” il banco per Riccardo è ASSICURATO! #Amici20 pic.twitter.com/GUFq719sP4 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 16, 2020

Amici 20: tutto quello che c’è da sapere su questa edizione

L’edizione di quest’anno sarà per forza di cose molto diversa rispetto a quella degli altri anni. L’emergenza Covid ha infatti costretto la produzione ad una serie di modifiche su cast e sull’organizzazione generale. I ragazzi vivranno 24 ore su 24 all’interno degli studi Titanus Elios in Roma. I ragazzi verranno costantemente monitorati attraverso tamponi molecolari per il Covid19. Questo per garantire la loro salute e quella degli altri (si sono già sottoposti a quarantena).

L’edizione di quest’anno può vantare due novità di spicco. Da un lato Arisa come insegnante di canto. Dall’altra un’icona della danza e dello spettacolo italiano come Lorella Cuccarini. Restano invece capisaldi del team dei professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

La produzione ha deciso che quest’anno non verranno formate le canoniche due squadre di ragazzi: ogni studente dovrà mantenere il proprio banco con impegno, studio, fatica e ovviamente dimostrando ai professori il proprio talento.