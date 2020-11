The Crown 4 – Netflix: Ecco alcune delle frasi più belle

La quarta stagione di The Crown è disponibile da ieri su Netflix (guarda il trailer qui). Dopo aver divorato i dieci episodi che la compongono, abbiamo fatto una lista delle frasi più emozionanti o significative. Dall’amore alla crisi esistenziali passando per la politica sono molti i temi che la serie affronta. Del resto, come il cast ha raccontato nel video del dietro le quinte, il grande successo della serie è riuscire a rendere più umani i reali.

#1 Fin da piccola si comportava come se fosse destinata a cose grandi. (Sarah Spencer parlando con Carlo 4×01)

#2 A volte prendersi del tempo libero è la cosa più giusta da fare. (Principessa Margaret parlando con Margaret Thatcher 4×02)

#3 Qualunque cosa significhi essere innamorati. (Carlo 4×03)

#4 Quante volte questa famiglia commetterà lo stesso? Proibire matrimoni che dovrebbero essere permessi e forzarne altri che non dovrebbero. Pagandone ogni volta le conseguenze. (Principessa Margaret 4×03 The Crown)

#5 Il senso di comunità, di esserci l’uno per l’altro. La gentilezza stanno scomparendo. (Fagan parlando alla regina 4×05)

#6 Il tempo mi spaventa. Voglio qualcosa con cui riempirlo. (Prinicipessa Margaret (4×07)

#7 Il mio obiettivo è rendere il Paese autosufficiente e indipendente e credo di star avendo successo (Margaret Thatcher 4×08)

#8 Quando capisci che un matrimonio è finito e che non c’è più nulla da fare, è facile lasciarsi trascinare dove porta la corrente. (Principessa Anne 4×09)

#9 A volte non ti rendi conto di quanto tieni a qualcosa finchè non sei sul punto di perderla. (Diana 4×09)

#10 Loro mi trattano come se fossi pazza e forse lo sto diventando (Diana 4×10)

#11 Il potere non è niente senza l’autorità (Regina Elisabetta 4×10)