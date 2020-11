Ha partecipato in seguito a piccole esibizioni in pubblico a livello locale, riscuotendo un grande successo, e nelle manifestazioni sportive in ambito provinciale.

Contestualmente al canto lirico si è preparata ad eseguire anche brani crossover/pop così da trovare un’identità personale. Letizia, oltre alla musica, pratica il pattinaggio.

Che voce: Letizia il banco di #Amici20 è tutto tuo! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/XY0svBc2TI — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 16, 2020

Amici 20: tutto quello che c’è da sapere su questa edizione

L’edizione di quest’anno sarà per forza di cose molto diversa rispetto a quella degli altri anni. L’emergenza Covid ha infatti costretto la produzione ad una serie di modifiche su cast e sull’organizzazione generale. I ragazzi vivranno 24 ore su 24 all’interno degli studi Titanus Elios in Roma. I ragazzi verranno costantemente monitorati attraverso tamponi molecolari per il Covid19. Questo per garantire la loro salute e quella degli altri (si sono già sottoposti a quarantena).

L’edizione di quest’anno può vantare due novità di spicco. Da un lato Arisa come insegnante di canto. Dall’altra un’icona della danza e dello spettacolo italiano come Lorella Cuccarini. Restano invece capisaldi del team dei professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

La produzione ha deciso che quest’anno non verranno formate le canoniche due squadre di ragazzi: ogni studente dovrà mantenere il proprio banco con impegno, studio, fatica e ovviamente dimostrando ai professori il proprio talento.