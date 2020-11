Il 14 novembre 2020 è ufficialmente iniziato Amici 20! Fra i concorrenti c’è anche Rosa di Grazia. Ma chi è Rosa di Grazia di Amici 20?

Chi è Rosa di Grazia di Amici 20: il profilo Instagram e tutte le curiosità

Rosa si è presentata ad Amici ballando una coreografia sulle note di 7 Ringz di Ariana Grande, sui tacchi. Rosa ha 20 anni e si definisce una persona molto decisa e determinata che riesce sempre ad ottenere quello che vuole, con impegno e tanti sforzi.

Rosa si è meritata il banco grazie al supporto di Lorella Cuccarini (ha un bel temperamento, è sensuale!” ha dichiarato la Cuccarini).

Prima di entrare nella scuola (e prendere il banco di Elena d’Amario) ha dichiarato:

Per me è tutto, è un sogno, è anche un riscatto personale, è determinazione, è vita, è passione, è tutto!

Ecco il suo profilo Instagram!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʀᴏsᴀ ᴅɪ ɢʀᴀᴢɪᴀ (@digraziarosa)

Amici 20: tutto quello che c’è da sapere su questa edizione

L’edizione di quest’anno sarà per forza di cose molto diversa rispetto a quella degli altri anni. L’emergenza Covid ha infatti costretto la produzione ad una serie di modifiche su cast e sull’organizzazione generale. I ragazzi vivranno 24 ore su 24 all’interno degli studi Titanus Elios in Roma. I ragazzi verranno costantemente monitorati attraverso tamponi molecolari per il Covid19. Questo per garantire la loro salute e quella degli altri (si sono già sottoposti a quarantena).

L’edizione di quest’anno può vantare due novità di spicco. Da un lato Arisa come insegnante di canto. Dall’altra un’icona della danza e dello spettacolo italiano come Lorella Cuccarini. Restano invece capisaldi del team dei professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.