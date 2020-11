Diretta streaming di X Factor 2020: come seguire la trasmissione di Sky Uno senza avere Sky collegandosi da computer, tablet e smartphone? Ginger Generation arriva in vostro soccorso con la soluzione al problema!

Diretta streaming X Factor 2020: come seguirla grazie a Now Tv

Now Tv è un servizio online che vi permette di guardare non soltanto X Factor ma tanti, tantissimi contenuti di Sky in diretta e anche on demand.

L’attivazione del servizio è super semplice: per iscrivervi vi basterà cliccare sul link oppure sul banner qui sotto!

Grazie a Now Tv potrete dunque seguire in diretta le avventure dei concorrenti di questa edizione di X Factor.

L’edizione 2020, con Hell Raton, Emma, Manuel Agnelli e Mika al banco dei giudici, è stata sicuramente molto diversa dalle precedenti. Questa è infatti la prima (e speriamo unica) edizione del talent nel pieno di una pandemia mondiale.

La produzione ha dovuto fare i salti mortali per portare a casa il risultato, dovendo rinunciare fra l’altro alle classiche location e ad una grossa fetta di pubblico in studio.

X Factor 2020, in ogni caso, non si è distinto solo per le norme anti Covid. Questa edizione infatti è caratterizzata forse persino più di altre da un livello artistico davvero eccelso. I giudici sembrano infatti aver puntato molto, molto più del solito a talenti originali, particolari e fuori dalla norma. Non più i soliti cantautori ma artisti completi ed estremamente fuori dagli schermi, che con il loro stile unico si sono subito fatti riconoscere ed apprezzare.

Vi ricordiamo fra l’altro che è già uscito su tutte le piattaforme streaming e negli online store come Amazon il loro Mixtape! Qui sotto trovate il link per acquistarlo!





Cosa aspettate dunque? Attivate il servizio Now Tv per guardare X Factor 2020 e tutti i vostri programmi preferiti su Sky in streaming!