Su Ginger Generation ve l’avevamo già anticipato qui. Il concerto di Louis Tomlinson previsto al Fabrique di Milano per il prossimo 11 marzo è stato ufficialmente cancellato.

La notizia, che in realtà ci aspettavamo, segue ovviamente il recente decreto del Governo relativo alle misure di sicurezza per il Coronavirus. Ecco il messaggio ministeriale di qualche ora fa che ha messo fine ai concerti fino al prossimo 3 aprile:

Sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. […] Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

In mattinata, gli organizzatori del concerto di Louis Tomlinson, Live Nation, hanno pubblicato un post che, idealmente, avrebbe anche potuto lasciare sperare. La speranza, dopo tutto, è l’ultima a morire. La notizia della cancellazione del concerto di Louis Tomlinson è arrivata dal Fabrique di Milano, con un comunicato ufficiale.

Purtroppo, in seguito alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio di ieri 4 marzo, non apriremo le porte del nostro locale fino al prossimo 3 aprile.

Di conseguenza non si terranno i seguenti eventi:

11.03 Louis Tomlinson

12.03 Kelis

13.03 Febbre a 90

15.03 Rex Orange County

15-16.03 Avril Lavigne (previsto al @lorenzinidistrict)

20.03 Mamacita

21.03 Aiello

27.03 Gabry Ponte

28.03 80s Never Die

31.03 Anastasio

.

Siamo al lavoro per aggiornarvi quanto prima circa l’eventuale rinvio o annullamento di ogni singolo evento, e di conseguenza circa i rimborsi degli eventi che non verranno recuperati.

Ogni aggiornamento verrà prontamente comunicato attraverso i nostri canali ufficiali e quelli delle singole agenzie che organizzano gli eventi in questione.



✉️ Alla luce di quanto sopra descritto, vi preghiamo gentilmente di non continuare a scrivere in privato per chiedere informazioni relativamente ad ogni singolo evento.

QUALSIASI aggiornamento verrà pubblicato attraverso i nostri canali.

🙌🏻 Speriamo di tornare presto a farci cantare, ballare e divertire al Fabrique!