Talisa è convinta di non arrivare al serale di Amici

Dopo aver perso due volte consecutive durante la sfida a squadre di sabato scorso, Talisa è piuttosto convinta che non riuscirà ad arrivare al serale di Amici 19. La ballerina lo confessa oggi al collega Javier in un momento di profondo sconforto. Talisa ha constatato, infatti, di non poter far cambiare idea sul suo conto alla maestra Alessandra Celentano.

Convinta della stima di Timor Steffens, all’inizio credeva di poter contare anche sul supporto di Veronica Peparini. Ma dopo aver visto che la maestra non le assegna più il punto durante le sfide, non riesce a capire cosa sia cambiato. Talisa non sa cosa deve fare per convincerla di nuovo.

Poi, parlando con gli altri ragazzi della sua squadra, chiede loro di non schierarla più, certa che non otterrà più un punto per il suo team. Javier, che ha ascoltato il suo sfogo, confida a Giulia che secondo lui Talisa in effetti non arriverà al serale e sarà presto eliminata.

Ma la ballerina non è l’unica che in questo momento è in difficoltà. Anche Federico, che in puntata è stato bloccato al primo step per il serale, è visibilmente sfiduciato. L’allievo chiede di incontrare Timor Steffens che ritorna sulla sua difficoltà ad esprimere emozioni con la danza. Il coreografo capisce che c’è qualcosa nel passato del ballerino che lo blocca, che gli impedisce di uscire dalla sua zona di comfort. Se vuole arrivare al serale di Amici, invece, deve farlo assolutamente.

Pure Francesca, intanto, vive le stesse paure dei due ballerini. In puntata, ha perso la sfida contro Devil Angelo ed era la prima volta che veniva schierata. Ora la cantante è convinta che questa sia stata anche l’ultima volta che riuscirà ad esibirsi.