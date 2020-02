Bafta 2020: ecco tutti i vincitori di questa edizione

I Bafta 2020 sono l’ultimo appuntamento importante della stagione dei premi prima degli Oscar. Non a caso i premi, da sempre chiamati “gli Oscar inglesi”, sono stati consegnati proprio ieri sera alla Royal Albert Hall di fronte a William e Kate.

Grande trionfo per 1917, dramma storico diretto da Sam Mendes ambientato durante la Prima Guerra Mondiale che si aggiudica ben 7 premi. Continua a vincere anche Joaquin Phoenix per la sua interpretazione in Joker che si aggiudica il Bafta 2020 come miglior attore.

Al momento del ritiro del premio l’attore si è scagliato contro l’industria cinematografica, secondo lui colpevole di mettere in secondo piano persone di altre etnie. In particolare gli afro americani.

Ecco tutti i vincitori ai Bafta 2020:

Miglior film – 1917

Miglior film britannico – 1917

Miglior debutto britannico – Mark Jenkin, Kate Byers e Lynn Waite, Bait

Miglior film in lingua straniera – Parasite

Miglior documentario – Alla mia piccola Sama

Miglior film d’animazione – Klaus – I segreti del Natale

Migliore regista – Sam Maendes, 1917

Miglior attore protagonista – Joaquin Phoenix, Joker

Miglior attrice protagonista – Renée Zellweger, Judy

Miglior attore non protagonista – Brad Pitt, C’era una volta a… Hollywood

Miglior attrice non protagonista – Laura Dern, Storia di un matrimonio

Miglior sceneggiatura originale – Bong Joon-ho e Han Jin-won, Parasite

Miglior sceneggiatura non originale – Taika Waititi, Jojo Rabbit

Miglior fotografia – Roger Deakins, 1917

Miglior montaggio – Le Mans ’66 – La grande sfida

Miglior colonna sonora – Hildur Guðnadóttir, Joker

Miglior scenografia – Dennis Gassner e Lee Sandales, 1917

Migliori costumi – Jacqueline Durran, Piccole donne

Miglior trucco e acconciatura –Bombshell – La voce dello scandalo

Miglior sonoro – 1917

Miglior effetti speciali – 1917

Miglior cortometraggio animato – Grandad was a romantic

Miglior cortometraggio – Learning to Skate In a Warzone (If You’re a Girl)

Miglior stella emergente – Micheal Ward