Amici 19: Federico si confronta con Timor Steffens

Durante la puntata di oggi di Amici 19, Federico e Talisa si confrontano con Timor Steffens. Il ballerino mostra in quest’occasione la sua vera personalità.

L’insegnante convoca i due ragazzi per parlare con loro con estrema franchezza. Sono i due soli ballerini hip hop rimasti, dopo l’uscita di Ayoub, e il serale è sempre più vicino. Timor vuole che sappia che entrambi rischiano di non farcela. Questo perché Talisa trasmette molto quando balla ma è spesso svogliata. Federico, al contrario ha molta tecnica e si impegna tanto ma non riesce a trasmettere le sue emozioni.

Il ballerino sembra reagire bene, in un primo momento, a queste parole. Poi, però, tornato in sala relax si chiude in se stesso mettendosi a scrivere quello che sta provando in quel momento. Timor lo vede attraverso un monitor e decide di parlargli di nuovo. E’ evidente che si è arrabbiato con lui per il suo discorso ma nel frattempo non ha fatto altro che chiudersi ulteriormente. Ed è lo stesso quando balla: con la danza non riesce a far capire agli altri quello che prova davvero.

Subito dopo, una volta che è andato via, Federico resta con Giulia. Il ballerino è davvero arrabbiato che il maestro pensi questo di lui. In questi mesi si è impegnato tanto e non pensa che il suo talento sia solo tecnica. “La danza è la mia vita, sono fatto così, butto tutto quanto fuori non con le parole ma con i fogli che scrivo. Non mi va di parlare, sono una persona abbastanza introversa ed esprimo il mio modo di essere ballando, lo faccio sempre”, confessa Federico alla cantante.

Insomma, al di là del fatto che il parere di Timor sia giusto o meno, l’insegnante è riuscito a provocare una reazione da parte del ballerino. Scopriremo se questo si tradurrà, in effetti, in una maggiore capacità di esprimersi con la danza.