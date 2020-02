In diretta dal Teatro 8 degli Studi televisivi Titanus Elios in Roma, Maria De Filippi conduce in prima serata su Canale 5 il Serale del talent show Amici 19.

La scuola del talento raggiunge il traguardo delle 19 edizioni. Amici segna indiscutibilmente la storia della televisione, è infatti il talent più longevo al mondo. Ed è stato il primo format originale italiano di questo genere ad essere venduto all’estero.

Un programma che nel corso degli anni è diventato un vero e proprio fenomeno pop capace di coniugare il talento all’intrattenimento creando così un evento unico del panorama artistico e televisivo. È lunga la lista dei sogni realizzati e dei traguardi professionali raggiunti da chi ha partecipato ad Amici. Tra i tanti ricordiamo: Alessandra Amoroso, Emma, Elodie, Irama, Annalisa, Elena D’Amario, Stefano De Martino, Andreas Müller e Sebastian Melo Taveira.

Amici 19, come guardare in streaming le puntate del serale

Se non avete la possibilità di seguirle in Tv potete comodamente guardarle in diretta streaming su MediasetPlay.it oppure recuperare successivamente ogni puntata collegandovi alla piattaforma Witty.tv.it.

I giudici

Tre sono gli organi giudicanti per le due fasi di gara. La Giuria è composta da grandi artisti del mondo dello spettacolo: Loredana Bertè, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Accanto a loro in un ruolo per lui del tutto inedito Tommaso Paradiso.

I Professori sono Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli. In aggiunta c’è la VAR formata dal Maestro Beppe Vessicchio e dal coreografo di fama internazionale Luciano Cannito.

Il direttore artistico

A rendere ulteriormente unico nel suo genere questo show, il lavoro di Giuliano Peparini, Direttore Artistico di Amici 19 e coreografo di fama internazionale.

A sua disposizione per creare quadri di grandissimo spessore artistico ed emotivo, un corpo di ballo formato da ballerini professionisti provenienti da tutto il mondo.