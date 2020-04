La casa di carta 4 è disponibile da oggi su Netflix. Il primo episodio ci all’interno del Banco di Spagna poco dopo l’arresto di Lisbona e il il ferimento di Nairobi (scopri il recap qui). Ecco una breve recensione dell’episodio 4×06 che segna il momento più difficile e tragico per la banda. Un momento che emoziona tutti dentro e fuori la Banca di Spagna.

Il sesto episodio de La casa di carta 4 ha un titolo significativo: KO tecnico. Tokyo è prigioniera del temibile Gandia che è riuscito a prendere in ostaggio anche Nairobi. Il professore è preoccupato, confuso ma dopo qualche pugno al sacco da boxe sembra recuperare lucidità. Tutta la banda cerca di salvare Nairobi rinchiusa e ferita da Gandia. Nairobi che sembrava salva ora è più in pericolo di prima.

Il capo della sorveglianza riuscirà a convincerli a lasciarlo tornare nella panic room e in cambio rilascerà l’ostaggio. Tuttavia, è solo un inganno e una volta libero spara in fronte a Nairobi. Denver riuscirà a ferirlo con una granata e all’interno della panic room ferito Gandia sembra in trappola ma la banda è sconvolta e il corpo di Nairobi che esce in una cassa è un momento intenso che congela i pensieri e le azioni di tutti.

Ecco le reazioni del pubblico dopo l’episodio 4×06 de La casa de papel: