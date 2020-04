La casa di carta 4 è disponibile da oggi su Netflix. Il primo episodio ci all’interno del Banco di Spagna poco dopo l’arresto di Lisbona e il il ferimento di Nairobi (scopri il recap della terza parte). Ecco una breve recensione del primo intenso episodio

Il pubblico dal finale della terza parte de La casa di carta aspetta di conoscere soprattutto una cosa: il destino di Nairobi. La donna è infatti stata colpita da un cecchino dopo che Sierra l’aveva attratta alla finestra mostrandole il figlio. Nairobi è gravemente ferita, perde sangue e vorrebbe lasciare l’edificio per le cure promettendo di non tradire nessuno. I nervi di tutti sono a fior di pelle e lo capiamo da subito.

Tokyo vorrebbe rispettare la volontà dell’amica ma entra subito in contrasto con Palermo. Inizia ne La casa de papel una sorta di stallo alla messicana che coinvolge la banda. In un flashback che ci riporta al convento scopriamo che il professore aveva pensato di dare proprio a lei il comando se le cose avessero dovuto peggiorare. Tokyo contro Palermo, Rio contro Tokyo perchè sa che sotto tortura Nairobi potrebbe cedere, Denver contro Rio. Tokyo alla fine cede: opereranno con il supporto in remoto di un chirurgo pakistano.

Il professore intanto vive il dramma di aver perso la sua amata Lisbona. Corre nel bosco e ha la polizia alle calcagna ma riuscirà a trovare la forza di portare avanti il piano previsto in questo caso. Marsiglia gli fornirà un diversivo che porterà lontano i poliziotti e gli verrà poi in soccorso. La mezz’ora in cui si succedono questi eventi è la più difficile e tesa.

L’improvvisata equipe medica riuscirà ad operare Nairobi? La tensione interna alla banda scoppierà? Il professore recupererà lucidità? Scoprirà che in realtà Lisbona è viva? La casa di carta 4, ancora una volta, riesce a tenere lo spettatore incollato fin dal primo episodio, un episodio in cui tutto sembra andare a rotoli e in cui il caos regna.