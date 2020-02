Amici 19: ecco svelato il meccanismo del serale!

Venerdì 28 febbraio, in prima serata su Canale 5 e rigorosamente in diretta, abbiamo un appuntamento imperdibile con la prima puntata del Serale di Amici 19, condotto da Maria De Filippi. Ecco quale sarà il meccanismo della competizione, svelato dall’aggiornatissima pagina Facebook Amici News.

Il meccanismo del serale di Amici 19

Ogni puntata sarà strutturata in diverse manche. Sull’esito delle manche potranno esprimere il proprio gradimento, alternativamente, il pubblico da casa attraverso il televoto, la commissione interna, i giudici e i professori presenti in studio.

Attraverso il servizio di televoto, il pubblico potrà determinare alcune svolte narrative del programma esprimendo il proprio gradimento nei confronti dei concorrenti.

Inoltre la commissione interna composta dai giudici e professori potranno individuare autonomamente i concorrenti che verranno via via sottoposti al televoto, o i concorrenti di Amici che affronteranno le sfide. Il televoto potrà avvalersi al massimo di 5 voti per sessione.

Il serale di Amici 19 inizierà venerdì 28 febbraio per poi passare, dopo quattro puntate, di nuovo al sabato sera. E sarà tutto rigorosamente in diretta. Essendo entrati 10 ragazzi, ci sarà una puntata in cui ne verranno ben eliminati due.

Giuria di qualità e direttore artistico del serale di Amici 19

Come già sappiamo, il serale non avrà coach ma solo una giuria di qualità, oltre a quella formata dai professori che conosciamo. Inoltre, non ci saranno squadre. Ma in un ruolo non ancora definito, sarà presente la coppia composta da Albano e Romina Power. Direttore artistico del serale di Amici 19 sarà ancora una volta il bravissimo coreografo, regista teatrale e ballerino Giuliano Peparini.