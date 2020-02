Amici 19: in onda su RealTime un secondo speciale in prima serata

La puntata di Amici 19 andata in onda oggi si è conclusa con l’ammissione al serale di Francesco. Un esame accompagnato dall’evidente disappunto della cantante Martina Beltrami, in netto contrasto con l’artista milanese. E sarà proprio lei la protagonista della puntata che andrà in onda lunedì 24 febbraio su RealTime.

Come infatti sappiamo dalle anticipazioni provenienti dalla registrazione di ieri, la cantante è l’ultima a conquistare la maglia verde. Questo grazie alla commissione esterna che deve scegliere tra lei, Stefano e Matteo.

Dopo quello degli altri concorrenti, nel secondo speciale in prima serata su Realtime, in onda mercoledì 26 febbraio, ripercorreremo dunque il percorso nella scuola di Amici di Martina, di Jacopo e di Francesco. Non è da escludere che in questa puntata speciale verrà spiegato anche il meccanismo del serale di Amici 19.

Un sistema che si prospetta completamente diverso rispetto a quello degli anni precedenti, visto che la conduttrice Maria De Filippi ha svelato oggi che non avremo la consueta suddivisione in squadre ma un “tutti contro tutti”. Un annuncio, questo, che ha a dir poco stupito gli allievi in maglia verde che, come noi, si stanno giustamente chiedendo cosa li aspetta.

Possiamo ipotizzare, anche secondo quanto detto dal sempre aggiornato Gossipetv, che mercoledì sera verrà svelata anche la durata del serale.

Tutto sembra suggerire, infatti, che il numero di puntate di Amici 19 sarà molto ridotto rispetto alle precedenti edizioni. Plausibilmente, andranno in onda soltanto sei puntate che comporterebbero una finale collocata intorno alla prima settimana di aprile.