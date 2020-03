Amici 19 – Il Serale: assegnazioni e novità della terza puntata

La terza puntata del serale di Amici 19 va in onda domani sera, venerdì 13 marzo, su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni di questo nuovo appuntamento in diretta, come sempre condotto da Maria De Filippi.

Le assegnazioni per la terza puntata

Giulia, in questa settimana, ha lavorato sulle cover Io che non vivo senza te e Insieme a te non ci sto più concentrandosi soprattutto sulle parti vibrate.

Nicolai ha preparato una nuova coreografia per la terza puntata del serale di Amici seguito dall’assistente Alberto Cambiasso.

Javier ha lavorato su una nuova coreografia che prevede uno zaino da indossare sulle spalle sulle note di Il peso del coraggio di Fiorella Mannoia.

Gaia si è esercitata in sala prove sul brano Tu non mi basti mai di Lucio Dalla e su alcuni suoi inediti come Coco Chanel. Giulia si è commossa in sala prove ascoltando e provando il brano Reginella perché le ha ricordato sua nonna.

Loredana Bertè ha assegnato ai quattro cantanti una prova comparata, un medley di canzoni di Massimo Ranieri. Gaia è preoccupata perché è uno stile lontano dal suo e Nyv pensa di non avere abbastanza estensione.

Le novità per la terza puntata di Amici 19

Gabry Ponte ha mandato una video comunicazione a tutti i ragazzi per ribadire il ruolo della giuria esterna dopo l’accusa della maestra Celentano. Il giudice ha chiesto alla produzione se per questa terza puntata del Serale può votare solo la giuria esterna tutte le esibizioni dei ragazzi.

Durante il daytime di oggi, inoltre, i ballerini professionisti hanno provato con Nicolai indossando una mascherina. Misura che molto probabilmente verrà adottata anche domani sera. Certa è invece, anche per la terza serata di Amici 19, l’assenza del pubblico in studio.