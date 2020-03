Amici 19: cos’è successo durante la puntata di oggi

Duro lavoro, massimo impegno, determinazione e un dolce pensiero rivolto ad una persona davvero speciale per Jacopo, durante il daytime di Amici 19: la sua fidanzata!

Il giovane, dopo aver ricevuto delle pesanti critiche dai professori, in seguito alla prima puntata del serale, oggi parla in confessionale delle sue sensazioni in merito all’appuntamento di stasera. Si dice sicuro dei pezzi che ha preparato e ha intenzione di mettercela tutta. Rimasto da solo in sala prove, però, si lascia andare alla nostalgia per la sua fidanzata che in questo momento gli manca molto.

Ultimi dettagli da definire anche per Gaia prima della seconda puntata di questa sera! La cantante sta preparando, tra gli altri, un brano di Lucio Dalla. Riuscirà ad arrivare alla terza puntata di Amici 19?

Le prove di Valentin, Javier e Nicolai

I tre ballerini si preparano per la sfida comparata che metterà alla prova la loro sensualità. Nicolai è molto sicuro delle sue capacità ma è convinto che Valentin sia sempre uguale a se stesso.

Javier e Nicolai vengono a sapere, intanto, qual è il professore che vorrebbe portarli al rischio d’eliminazione dopo la loro intemperanza di qualche giorno fa. Si tratta di Timor Steffens e i due ragazzi contestano apertamente questa sua decisione.

La cena romantica di Javier e Talisa ad Amici 19

Per i due ballerini è arrivato il momento di vivere il loro momento speciale grazie al regalo di Timor Steffens. Si tratta di una cena romantica che si trasforma in un momento per scambiarsi effusioni ma anche per parlare del loro percorso ad Amici 19. Il ballerino invita Talisa ad una cena, una volta che saranno usciti dal talent show. Talisa è molto grata per questa esperienza che sta vivendo e per le persone che ha conosciuto. Dice anche di non essere ancora pronta a concludere questa avventura.