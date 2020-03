Post Malone: cosa sta succedendo? Un video preoccupa i fan!

Brutte notizie per i fan di Post Malone. Nelle ultime ore, infatti, sono finite online delle immagini del rapper che, in tutta onestà, ci hanno messo molta apprensione addosso.

Ma che cosa è successo a Post Malone?

Partiamo da un presupposto. Posty è noto per le sue performance “su di giri” sul palco. L’artista statunitense, infatti, è perennemente sbronzo e si presenta spesso onstage con il suo fidato red cup. Del suo stato alcolemico, fra le altee cose, l’artista fa spesso riferimento durante i suoi concerti.

Eppure, le ultime immagini provenienti da un suo recente concerto ci hanno messo in agitazione e ci hanno lasciati a bocca aperta. Nei video, che trovate qui sotto, vediamo il rapper molto affaticato, per così dire.

Nel pieno dell’esibizione di Rockstar e di I Fall apart, infatti, vediamo Post Malone accasciarsi a terra. Come se, per l’appunto, l’artista avesse nel sangue più di qualche sostanza. Non ci è ovviamente dato sapere con esattezza quale sia il motivo di questo suo stato pietoso. Basta ovviamente farsi un giro su Twitter, dove il suo nome è subito diventato TT, per leggere le teorie dei fan.

Qui sotto trovate gli ultimi video del cantante in concerto diventati virali online. Quanto accaduto in concerto, come potete vedere, è stato ripreso e caricato sulla nota piattaforma TikTok.

can everyone please pray for post malone rn… pic.twitter.com/xMl2r8cRvS — sydney (@sydneycriesalot) March 5, 2020

YALL POST MALONE IS NOT DOING WELL!!! I DONT WANT ANOTHER MAC MILLER INCIDENT PLS RT THIS SO MAYBE IT GETS TO THE RIGHT PERSON pic.twitter.com/CvPi6d61rk — 🆅🅸🅽🅽🆈 (@lilshitdamon) March 6, 2020

Post Malone, vi ricordiamo, torrnerà nel nostro paese con un unico, attesissimo concerto il prossimo 17 giugno.

Sarà questa la prima occasione per i fan italiani di ascoltare dal vivo tutti i pezzi di Hollywood’s Bleeding, il suo terzo disco uscito a settembre. All’interno dell’album troviamo fra le altre i singoli Sunflower, Goodbyes, Circles e Take what you want con Ozzy Osbourne.

Ci auguriamo davvero che quello che abbiamo visto rappresenti soltanto un brutto siparietto. E che scene del genere Posty non ce le regali mai più in futuro.