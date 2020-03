Amici 19: la seconda puntata del serale in onda senza pubblico

Amici 19 questa sera andrà in onda senza il suo pubblico in studio. La seconda puntata del serale condotto da Maria De Filippi è dunque confermata per venerdì 6 marzo.

Questo perché il decreto firmato dal premier Giuseppe Conte, che pone delle misure restrittive per tutte quelle manifestazioni con pubblico, è operativo da ieri mattina.

Chissà se inciderà, a fini dello show, l’assenza del solito pubblico urlante. In ogni caso, per i concorrenti e per i telespettatori, sarà uno scenario nuovo.

Come vi avevamo spiegato qui, inizialmente si era pensato di arginare il decreto (che era ancora in fase di approvazione) anticipando la puntata di Amici 19 a ieri sera. Un soluzione che, a dire il vero, sarebbe stata funzionale allo show ma non conforme al senso civico che in questo momento ognuno di noi dovrebbe avere.

Il decreto per il contenimento della diffusione del Coronavirus

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato