Amici 19: Javier e Nicolai sono a rischio eliminazione

Il serale di Amici 19 è ormai inoltrato e i ragazzi in gara sono entrati nel vivo della competizione. È il caso, soprattutto, di Javier e di Nicolai che essendo entrambi ballerini classici vengono inevitabilmente messi a confronto. Ma lo stile di danza non è la sola cosa che li accomuna, perché sembrano avere anche lo stesso approccio con le lezioni. Tanto che la produzione, ieri, ha deciso di convocarli per una comunicazione rivolta ad entrambi. Ecco cosa è successo tra i due ballerini durante il quotidiano di Amici 19 trasmesso oggi su Canale 5.

Javier e Nicolai saltano una lezione, saranno eliminati?

Non è la prima volta che i due ballerini si presentano in ritardo a lezione durante la fase serale di Amici 19. Ma questa volta l’intemperanza si è verificata nello stesso preciso momento. Entrambi dovevano prestarsi a una lezione alla sbarra ma, nonostante la redazione li avesse richiamati più volte, nessuno dei due si è presentato e sono tornati a dormire. Alla fine, entrambi sono stati convocati dalla produzione per una comunicazione importante. Uno dei professori sta pensando di procedere con una punizione che potrebbe arrivare all’eliminazione dei due ballerini.

I due ballerini di Amici litigano, Nicolai si sente escluso

Subito dopo la convocazione, Nicolai contesta il motivo con cui Javier spiega il fatto che non è andato a lezione ovvero che gli fa male un piede. Javier ripete più volte a Nicolai che è una brutta persona, mentre Talisa prova a farlo smettere. Il ballerino d’origine ucraina prova a difendersi ma poi decide di allontanarsi. Una volta solo in cortile, parla tra sé e sé affermando di non avere stima di nessuno degli allievi. Questo perché li ha sentiti parlare parlare male di lui, almeno una volta, e sempre alle spalle. “Non sono una brutta persona”, dice a se stesso Nicolai che, come è evidente, si sente molto solo.