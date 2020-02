Amici 19: cos’è successo durante la puntata di oggi

È andata in onda oggi su RealTime una nuova puntata di Amici 19 dopo che i ragazzi ammessi al serale hanno fatto ingresso nella loro, unica, casetta. Proseguono le lezioni che porteranno gli allievi preparati alle esibizioni della puntata in diretta del 28 febbraio.

La preoccupazione di Nyv e i ricordi di Giulia

Grandi emozioni per la cantante Nyv e Giulia durante il daytime di oggi. La prima vive un momento di particolare debolezza e si sfoga in bagno. Qui viene raggiunta da un’amorevole Giulia che senza chiederle il motivo per cui sta piangendo prova a consolarla.

Più tardi, Nyv confessa a Gaia di avere ancora una volta dei seri problemi con la sua memoria. La cantante italo-brasiliana ascolta il racconto della sua preoccupazione, quella di dimenticare le parole delle canzoni da preparare. Allora, le chiede se sta continuando a fare i suoi esercizi per migliorare la memoria e se stanno avendo effetto. Nyv afferma di non aver notato miglioramenti.

Più tardi Giulia è in sala prove con Raffaella Misiti su Halo di Beyoncé e questa volta si sofferma sulle parole del brano. Alcuni passaggi le ricordano sua nonna che non c’è più e tutto quello che le manca di lei, soprattutto le piccole cose. A un certo punto, la cantante cede all’emozione e la vocal coach di Amici 19 le consiglia di non contrastare quello che le sta succedendo, una cosa forte ma bellissima.

Le prove per la prima puntata del serale di Amici 19

Procedono senza sosta le esercitazioni in vista della prima puntata. Gaia è anche oggi la più carica ma pure Valentin sembra instancabile continuando ad allenarsi. Javier prova con Giuliano Peparini una coreografia con uno dei suoi quadri, Francesco riceve preziosi consigli per migliorare il ritmo durante le performance che lo attendono. Nicolai rimane in disparte rispetto ai compagni dopo aver discusso con Giulia per la scelta dei rispettivi letti.