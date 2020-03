Amici 19: cos’è successo durante la puntata di oggi

È andata in onda oggi su RealTime una nuova puntata di Amici 19. Proseguono le lezioni che porteranno gli allievi preparati alle esibizioni della puntata in diretta di sabato 7 marzo su Canale 5 (qui puoi leggere le nostre anticipazioni).

La solitudine di Giulia e l’entusiasmo di Jacopo

Giulia si sta impegnando al massimo in vista della seconda puntata del Serale. Ma tornata dalle lezioni si lascia andare ad uno sfogo: in casetta si sente sola e distante dagli altri. Dopo l’eliminazione di Francesco, infatti, la cantante è molto triste e ricevere una lettera da parte sua non le è di aiuto.

La dottoressa Samantha Stabile raggiunge gli allievi di Amici 19 per spiegare le regole comportamentali che tutti dobbiamo conoscere in questo momento di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus.

Jacopo, intanto, è concentratissimo e determinato più che mai in vista della seconda puntata del Serale, riuscirà ad arrivare alla terza puntata? Nyv si esercita con la coach Emanuela che le dà preziosi consigli ed esercizi per la gestione del fiato.

La preoccupazione di Talisa e lo sconforto di Gaia

Talisa, in assoluta ripresa dall’infortunio subito pochi giorni prima di entrare in casetta, vive un momento di sconforto. La ballerina si lascia andare alla sua preoccupazione affermando che il carico fisico e psicologico si sta facendo molto elevato.

Gaia inizia a lavorare all’assegnazione della giudice Loredana Bertè, il brano Ragazzo mio di Luigi Tenco, ma lo spirito con cui si avvia a lezione non è affatto sereno. La cantante si chiede, infatti, che senso abbia fare un lavoro che è soltanto mnemonico (non può infatti apportare alcuna modifica all’originale) perché questo significa non poter dimostrare affatto la sua anima. Una sorpresa pazzesca attende i ragazzi di Amici 19 che oggi ricevono in casetta una gustosa pizza da mangiare tutti insieme.