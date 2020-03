Giochi da tavolo: In arrivo una versione di Jenga a tema Fortnite!

Dopo il recente successo dell’edizione speciale di Monopoly Fortnite, continua la collaborazione tra Hasbro ed Epic Games che annunciano l’arrivo dell’esilarante Jenga Fortnite. Il famoso gioco da tavolo inventato da Leslie Scott conterrà infatti una modalità di gioco del tutto nuova che catapulterà i giocatori all’interno del famosissimo battle royale sviluppato da Epic Games e People Can Fly.

Fortnite è il videogame più giocato e discusso in assoluto degli ultimi anni, un vero e proprio fenomeno globale. Basti pensare che la passata stagione competitiva ha visto sfidarsi più di 250 milioni di giocatori in tutto il mondo, per un montepremi di ben 100 milioni di dollari.

Jenga Fortnite vedrà come protagonisti i personaggi iconici del videogame, ovverosia Cuddle Team Leader, Peely, Fishstick e Jonesy, con tanto di pedine. L’obiettivo sarà quello di prendere d’assalto la torre con il proprio personaggio e arrivare in cima sani e salvi prima degli altri. Ma attenzione: se la torre cade, il giocatore che ha causato il crollo sarà fuori dai giochi, un po’ come accade già nelle combattutissime sfide con l’alter-ego videoludico.

La novità, rispetto al Jenga Classico, è rappresentata dallo speciale spinner (in dotazione), che renderà più adrenalica e imprevedibile l’ascesa verso la cima della torre. A quel punto basterà infatti far ruotare la freccia per scoprire quale sarà la mossa successiva, dai livelli da scalare ai blocchi da impilare. In questa speciale edizione i blocchi rappresentano tre materiali diversi: legno, mattoni e metallo.