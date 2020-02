Amici 19: il riassunto della puntata di sabato 22 febbraio

È appena andata in onda su Canale 5 l’ultimo speciale del pomeridiano di Amici 19 che ha visto assegnare due delle maglie verdi disponibili per il serale.

Il primo a conquistarla è stato il cantante Jacopo. Grazie alla prima sfida a squadre vinta dalla squadra di Gaia e alla proposta fatta da Javier che ha ottenuto il voto più alto. Jacopo ha cantato il suo nuovo inedito, Disinnescare, Cuore di Mare che ha scritto per lui Enrico Nigiotti e Shallow di Lady Gaga, accompagnandosi con la sua chitarra.

Dopo aver preso la maglia, il cantante è andato verso Anna Pettinelli e gliel’ha messa sulle spalle per ringraziarla del suo sostegno in questi mesi. A seguire, una maglia verde va a Francesco, grazie alla vittoria della squadra di Giulia. Il cantante ha cantato due suoi inediti, Geloso e Buio Pesto, più il brano dei The Doors Light my fire. Queste le sfide tra le due squadre:

Giulia contro Jacopo ( inediti) vinta da Giulia

Javer contro Valentin vinta da Javer

Francesco contro Gaia (inediti) vinta da Gaia

Nyv contro Gaia vinta da Nyv

Matteo contro Nicolai vinta da Nicolai

Ospiti della puntata, Giordana, Alberto, Michele Bravi ed Enrico Nigiotti (dopo che si è esibito ha abbracciato Nyv che si è emozionata) e ha cantato anche Stash insieme ai The Kolors.

Il serale non avrà coach ma solo una giuria di qualità, oltre a quella formata dai professori che conosciamo. Inoltre, non ci saranno squadre, ma in un ruolo non ancora definito, sarà presente la coppia composta da Albano e Romina Power. Il serale di Amici 19 inizierà venerdì 28 febbraio per poi passare, dopo quattro puntate, di nuovo al sabato sera e sarà tutto rigorosamente in diretta. Essendo entrati 10 ragazzi, ci sarà una puntata in cui ne verranno ben eliminati due.