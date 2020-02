Con il 2019 che si concluderà tra poche settimane, è arrivato il tempo di uno dei momenti più attesi dalla community di FIFA 20: la Squadra dell’Anno. Questa stagione la Squadra dell’Anno sarà decretata dal voto degli appassionati, che potranno scegliere i loro campioni preferiti da una lista di 55 giocatori nominata da EA SPORTS per le loro performance reali nel 2019. C’è anche un po’ di Serie A: Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Kalidou Koulibaly, Milan Skriniar, Leonardo Bonucci e Alex Sandro sono infatti tra i candidati. Come votare: I videogiocatori di FIFA 20 potranno votare online da oggi fino al 20 Dicembre e scoprire il Team Of The Year che sarà svelato a Gennaio, in occasione del rilascio delle card Giocatore TOTY all’interno dei pacchetti FUT per un periodo limitato. Tutte le informazioni sul voto online e la lista completa dei giocatori su ea.com/toty Guarda la Videorecensione di FIFA 20