Dato i noti avvenimenti degli ultimi giorni in merito al Coronavirus, tutti i ragazzi di Amici 19 hanno potuto contattare i loro cari. Questo per rassicurarli sulle loro condizioni di salute ma anche e soprattutto per avere notizie precise sulla loro famiglia.

Come sappiamo, durante il serale del talent show, i ragazzi vivono in una casetta lontana dalle strutture adibite alla produzione affinché possano concentrarsi più possibile sui loro obiettivi. Il fatto di vivere isolati e di non sapere con esattezza quello che sta succedendo è motivo di grande preoccupazione per i ragazzi.

Per fortuna, tutti i familiari degli allievi di Amici 19 non hanno particolari problemi. Ma tutti loro stanno rispettando le misure che sono state predisposte dal governo, ovvero uscire il meno possibile e solo in caso di comprovate necessità.

Alcuni di loro, come ad esempio Gaia, sembra essere preoccupato più degli altri. Ovviamente, sua mamma ha provveduto a tranquillizzarla e a consigliarle di concentrarsi sul suo percorso. Lo stesso vale per Nyv e per Giulia. La mamma di quest’ultima è in un certo qual modo sollevata che alla ragazza venga risparmiato tutto ciò che sta succedendo fuori. È anche sicura che al termine della sua partecipazione ad Amici il peggio sarà passato.

La sorella di Nicolai che vive in Argentina lo libera da ogni timore e così fa la mamma di Javier che invece si trova a Cuba.

Durante il daytime di oggi, inoltre, i ballerini professionisti hanno provato con Nicolai indossando una mascherina. Misura che molto probabilmente verrà adottata anche domani sera. Certa è invece, anche per la terza serata di Amici 19, l’assenza del pubblico in studio.