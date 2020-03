Coronovirus: cosa comporta il nuovo decreto “Io resto a casa”

Stop agli spostamenti, scuole chiuse fino 3 aprile, blocco di ogni manifestazione sportiva, compresi i campionati di calcio.

Ad annunciare il provvedimento “Io resto a casa” è stato il premier Giuseppe Conte in una conferenza stampa di ieri sera. Queste le parole del premier:

Da oggi ci sarà l’Italia zona protetta, le misure già previste dallo scorso 8 marzo saranno valide sull’intero territorio nazionale. Siamo consapevoli di quanto sia difficile modificare le nostre abitudini. Ma purtroppo non c’è tempo. I numeri ci dicono di una crescita importante dei contagi, dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi. Sono costretto ad intervenire in maniera decisa per tutelare la salute dei tutti e in particolare quella dei più fragili.

Il testo, dopo la firma del Presidente del Consiglio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E le nuove misure sono operative già da stamattina.

Cosa comporta il decreto Io resto a casa

Il provvedimento fa sì che non ci sia più una zona rossa. Da questo momento ci sarà solo l’intera Italia come zona protetta. Quindi sono vietati gli spostamenti su tutto il territorio nazionale. A meno che non siano motivati da comprovate ragioni di lavoro, necessità o salute.

Che cosa significa? Non esiste il divieto di uscire di casa. Ma lo si deve fare esclusivamente per una o più di queste tre ragioni. Ad esempio, se si esce per acquistare beni di prima necessità va dimostrato mediante un’autodichiarazione.

Divieto assoluto a uscire di casa è invece imposto per le persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus.

Inoltre, con “Io resto a casa” Giuseppe Conte ha aggiunto anche un divieto degli assembramenti sia all’aperto che nei locali chiusi. È quindi vietato frequentare locali e qualsiasi luogo dove non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro con le altre persone.

Questa distanza va mantenuta anche all’aperto, perciò è proibito qualsiasi raggruppamento di persone anche in strada o ad esempio nei parchi. La sanzione per chi viola le limitazioni è indicata dall’articolo 650 del codice penale.