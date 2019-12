Amici 19: ecco quando torna su RealTime dopo la pausa natalizia

Come vi abbiamo anticipato, non ci saranno altre puntate speciali di Amici 19 per quest’anno. Dopo la puntata di sabato scorso, infatti, i ragazzi hanno iniziato una settimana di intenso studio in vista del test scritto di oggi. Oltre a ciò, hanno preparato dei duetti per lo speciale di Capodanno, che andrà in onda in prima serata, il 31 dicembre su Canale 5.

Niente sfide tra le due squadre sono dunque previste per questo fine settimana. Durante il daytime di oggi, invece, i due conduttori hanno rivelato quando il programma ritornerà su RealTime dopo la pausa natalizia. La striscia pomeridiana del talent verrà trasmessa da martedì 7 gennaio, come sempre alle 13:50. Quindi il prossimo speciale di Amici dovrebbe andare in onda sabato 11 gennaio, alle 14:10 su Canale 5.

Ma durante questo periodo, i ragazzi della scuola non potranno di certo rilassarsi. Anzi, molti di loro dovranno approfittarne per trovare il tempo per studiare. Ad eccezione di Gaia, Martina, Stefano, Jacopo, Giulia e Federico, infatti, tutti gli altri sono stati rimandati a gennaio. Così, al rientro dovranno affrontare un esame orale e se non raggiungeranno la sufficienza una sfida diretta. Tutto questo non vale per Valentin che ha rifiutato di fare l’esame, quindi a gennaio lo vedremo andare direttamente in sfida contro un aspirante allievo della scuola di Amici.