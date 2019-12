Sanremo 2020: il primo video promozionale (VIDEO)

A pochi giorni dalla finale di Sanremo Giovani 2019 che ha annunciato le otto nuove proposte di Sanremo 2020, ecco il primo video promozionale della manifestazione canora. Lo spot pubblicitario è stato lanciato durante la prima puntata La porta dei sogni, programma condotto da Mara Venier (fonte TvBlog.it).

Il promo di Sanremo 2020 è ambientato nell’anno 1969. Quello del diciannovesimo festival condotto da Nuccio Costa e Gabriella Farinon. Protagonista è una famiglia dell’epoca radunata davanti allo schermo in bianco e nero per seguire la kermesse. In quel momento, sta cantando Nada con il brano quinto classificato di quell’edizione: Ma che freddo fa. Un bambino, di nome Amedeo (che il vero nome di Amadeus), si scatena cantando a squarciagola il ritornello della canzone. Ma viene fermato prontamente da sua madre.

Compare così, per la prima volta, il logo della settantesima edizione che andrà in onda il prossimo febbraio su Rai 1, supportato anche da Rai 2 e Rai Play. Sulla piattaforma web verrà trasmesso il nuovo dopofestival che per Sanremo 2020 è intitolato L’altro festival ed è condotto da Nicola Savino.

Da mercoledì 8 Gennaio 2020, dalle 9 alle 14, avrà luogo la prevendita degli abbonamenti per assistere al 70° Festival della Canzone Italiana. La manifestazione è in programma al Teatro Ariston di Sanremo dal 4 all’8 Febbraio 2020, a prezzi invariati rispetto alla scorsa edizione. Gli abbonamenti alle cinque serate potranno essere prenotati esclusivamente attraverso una scheda da compilare online sul sito ufficiale della biglietteria del Festival.

Alla sua prima volta sul palco dell’Ariston, Amadeus ha deciso di essere affiancato da uno degli artisti più amati del panorama musicale italiano, in un ruolo non ancora reso noto. Perché Tiziano Ferro sarà sul palco del Teatro Ariston per tutte le serate di Sanremo 2020.