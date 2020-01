Amici 19: duri provvedimenti per Nyv e per Jacopo

Durante il daytime di Amici 19, andato in onda oggi, Anna Pettinelli decide di incontrare tutti i ragazzi in sala relax per delle comunicazioni importanti. L’insegnante si rivolge innanzitutto a Nyv. Dallo storico che ha in mano, emerge che per un motivo o per un altro la ragazza non ha mai cantato una cover assegnata. Dall’inizio del programma, infatti, Nyv ha cantato solo i suoi inediti o cover da lei stessa scelti.

La Pettinelli vuole capire il motivo di questa ostinazione e le fa notare che è indietro rispetto a tutti gli altri. Il fatto che non sia ancora riuscita a preparare una canzone assegnata è un comportamento irresponsabile sia nei confronti di se stessa sia nei confronti della squadra di cui è capitano.

Nyv, però, non è intenzionata a parlare davanti a tutti delle sue ragioni. E’ evidente che ha difficoltà a memorizzare i testi e che nasconde qualcosa che è per lei motivo di imbarazzo. Così lascia, affranta, la conversazione e la sala relax.

Ma Anna Pettinelli ha qualcosa da dire anche a Jacopo. La maestra sottolinea il suo comportamento scherzoso a lezione che finora non ha portato a buoni risultati. Inoltre, ha notato che in sala prove non ci mette il dovuto impegno adagiandosi sulla sua naturale intonazione.

Anche se Nyv è assente, ecco i provvedimenti. La cantante e Jacopo non sono più tra i migliori della scuola di Amici. In più, Nyv non sarà più il capitano della sua squadra. Jacopo, infine, non potrà esibirsi fino a quando avrà dimostrato di impegnarsi seriamente. La cantante apprende queste decisioni dai suoi amici dopo che la Pettinelli ha lasciato la sala relax.