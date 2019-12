Venerdì scorso è andato in onda l’ultimo daytime di quest’anno di Amici. Ma i ragazzi della scuola non potevano dimenticarsi di noi e farci i loro personali auguri di buone feste.

Anche gli allievi, come tutti, non sono esenti da quei buoni propositi che immancabilmente ci ripromettiamo ogni fine anno. Dalla dieta, al dedicare più tempo alla famiglia, a impegnarsi di più nello studio, fino a scrivere nuove canzoni. Sono questi gli obiettivi che i ragazzi di Amici si stanno prefissando per il prossimo anno e che ci raccontano in un video registrato poche ore fa.

Vi ricordiamo che Gaia con Jacopo e Giulia con Skioffi saranno tra i protagonisti del Capodanno di Canale 5, condotto in prima serata da Federica Panicucci. I due duetti sono quelli che sono stati scelti dai professori per rappresentare la scuola più famosa d’Italia a Capodanno in Musica.

Il daytime di Amici tornerà, invece, martedì 7 gennaio, come sempre su RealTime. Al rientro dalle vacanze, Francesco, Skioffi, Devil A, Nyv, Talisa, Michelangelo, Javier e Giorgia affronteranno un esame orale per recuperare l’insufficienza dell’esame scritto.

Mentre Valentin, che ha rifiutato di fare l’esame, andrà direttamente in sfida. Scopriremo allora se la classe attuale verrà confermata, oppure se, anche in questa edizione, avremo una classe completamente rivoluzionata dopo la pausa natalizia.