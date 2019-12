Il Collegio: tre ex alunni ospiti della Settimana Ventura

Nella puntata di Settimana Ventura, in onda domenica 22 dicembre alle 11.55 su Rai2, tre ex alunni del Collegio 4 sono stati ospitati ancora una volta da Simona Ventura. Si tratta di Mario Tricca, Maggy Gioia e Alex Djorjevic.

A rappresentare Juventus e Lazio che nel pomeriggio si incontrano a Riad per la Supercoppa, ci sono stati due tifosi d’eccezione: Bruno Vespa e Anna Falchi.

Amedeo Goria, in studio, ha aggiornato sulla giornata calcistica in collaborazione con Francesca Sanipoli e Saverio Montingelli. In collegamento, rispettivamente, da Torino e Lecce e Tiziana Alla da Riad.

Con i suoi due ospiti di oggi, Simona Ventura ha parlato di televisione, del loro lavoro e delle loro passioni, oltre a quella calcistica. Ed entrambi hanno risposto alle domande dei tre giovanissimi opinionisti. I tre ragazzi, in questa puntata del programma sportivo, si sono dimostrati dei bravi intervistatori e più curiosi che mai.

Mario, Maggy e Alex hanno infatti rivolto tanti questiti al giornalista Bruno Vespa, soffermandosi soprattutto sulla sua carriera, iniziata quando aveva pressappoco la loro età. Ripercorrere quegli inizi è stato uno spunto interessante per riflettere sulle questioni che riguardano i giovani di oggi e il mondo del lavoro, con le note problematiche che esse comportano.

E’ arrivato poi il momento di intervistare la bellissima Attrice Anna Falchi e qui Mario Tricca si è dimostrato particolarmente interessato. Come sappiamo, l’ex alunno de Il Collegio sogna infatti di realizzare una carriera cinematografica. E così ne ha approfittato per chiedere qualche consiglio. Non potevano mancare i riferimenti al Natale e i tre ragazzi, che sono poco più che dei bambini, hanno svelato se credono o meno a Babbo Natale.