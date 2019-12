Quale migliore regalo natalizio per il 2019 se non uno speciale concerto a tema? La celebre rete TV8 ha infatti in serbo per noi un presente davvero bellissimo proprio per il prossimo 25 dicembre! Il giorno più magico dell’anno andrà infatti in onda UP XMAS – Disco di Natale, un live evento con tantissimi dei nostri artisti preferiti!

UP XMAS- Disco di Natale, prodotto da Level 33, registrato pochi giorni fa presso la località sciistica di Pila in Valle d’Aosta, vedrà partecipare alcuni dei nostri cantanti preferiti!

A esibirsi troveremo infatti nomi del calibro di Elodie, Anastasio (che ha da poco pubblicato un nuovo singolo), il rapper Shade, i due ex Amici Giordana Angi, Alberto Urso e infine Boro Boro. Ultimo ma non ultimo sarà il dj Max Brigante che infiammerà il palco con il suo celebre dj set “Mamacita”.

UP XMAS – Disco di Natale è un grande evento tv, promosso dall’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta. UP! XMAS – Disco di Natale, vi ricordiamo, unisce tradizione e innovazione. Ogni artista sarà, infatti, protagonista di un set esclusivo composto dai suoi più grandi successi e da una rivisitazione inedita di un brano classico di Natale. Sarà insomma il modo perfetto per festeggiare il Natale con tutta la famiglia davanti alla tv, sulle note dei pezzi che hanno da sempre reso così magico questo periodo!

Ecco una foto di Lodovica Comello a UP XMAS!

Insieme alla Regione Valle d’Aosta sostengono l’iniziativa l’Office Régional du Tourisme, la Pila SpA, il Comune di Gressan e CVA Trading. L’evento è stato prodotto da Level 33. Vi informiamo, inoltre, che a presentare l’evento saranno due conduttori d’eccezione! Il primo è Enzo Ghinazzi in arte Pupo, cantante celebre soprattutto per hit come Gelato al cioccolato e Su di noi. La seconda è la nostra adorata Lodovica Comello, indimenticabile Francesca di Violetta, che nel 2020 diventerà per la prima volta mamma!