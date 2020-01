Amici 19: chi è il primo allievo ammesso alla fase serale

È stata registrata ieri negli studi Elios di Roma una nuova puntata del pomeridiano di Amici 19. Le anticipazioni di questo speciale ci rivelano ben due eliminazioni e il primo allievo che è stato ammesso al serale. Ecco chi accede per primo a questa fase finale.

Maria annuncia in puntata che al serale di Amici 19 andranno in 10: gli allievi devono votare chi secondo loro merita la maglia e a maggioranza si sceglie Nyv. La ragazza si esibisce davanti a tre giurati esterni che alla fine le regalano la maglietta che la fa volare al serale per prima.

Recentemente, la cantante è stata protagonista di un dibattito con Anna Pettinelli. La maestra ha infatti notato la sua scarsa attitudine nel cimentarsi nelle cover. La ragazza, così, ha esternato le sue serie difficoltà nel memorizzare le canzoni non scritte da lei.

L’insegnante di Amici l’ha comunque obbligata a impegnarsi come gli altri e a recuperare tutte le assegnazioni. Nyv si è dunque sforzata di imparare a memoria i testi delle sei cover che le erano state assegnate dall’inizio del programma fino a quel momento. Poi, nella puntata successiva, ha stupito tutti con una bellissima interpretazione. A causa del suo comportamento precedente, però, ha perso il titolo di capitano della sua squadra così come quello di cantante tra i migliori.

Nyv, insieme a Gaia è stata una delle prime cantanti ad essere ammesse nella scuola. Il suo passaggio alla fase serale di Amici 19 lascia presupporre che con buona probabilità sarà uno degli allievi che arriverà fino alla fine di questa edizione. In questo percorso ha presentato due inediti: Padre e Blues d’Alcool, entrambi dedicati al difficile rapporto con suo padre.